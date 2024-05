Thiago Silva - AFP

Publicado 06/05/2024 10:43

Rio - Vivendo seus últimos momentos no Chelsea, Thiago Silva, de 39 anos, é aguardado pelos torcedores do Fluminense para reforçar a equipe na temporada. O defensor vem atuando em alto nível, em uma das principais ligas do futebol mundial. Ao analisar a longevidade da carreira, o brasileiro citou decisões que o ajudaram ao longo dos anos no esporte.

"Parece que não, mas o tempo passa. Fisicamente eu sinto, faz parte. Eu tenho uma fisioterapia praticamente completa em casa. Muitas vezes os jovens acham que você está jogando dinheiro no lixo de ter que comprar alguma cosia de recuperação. Mas é o contrário! E um investimento na sua carreira. E todo investimento que eu fiz alongou a minha carreira", afirmou em entrevista à "ESPN".

Aos 39 anos, Thiago Silva admitiu que corre menos que os companheiros de posição, porém, apesar de existir uma razão física para isso, o brasileiro garante que também há um componente técnico.

"Se você pega meus dados de quilometragem de um jogo ou até de um treino, eu corro menos que o zagueiro que está jogando comigo. Mas é óbvio! Primeiro que eu não tenho o mesmo vigor físico deles e segundo que eu consigo antever a jogada antes dela acontecer. Se toda hora você corta um caminho, no final os meus quilômetros são menores. Mas se você ver a intensidade do meu jogo para o deles, e igual. Porque a intensidade eu tenho. A quilometragem pode ser diferente por esses cortes de caminho", contou.

Citado como uma referência de longevidade no futebol, Thiago Silva não se vê como um superatleta e afirmou que é possível atuar em alto nível por muito tempo com um planejamento.

"Eu geralmente não gosto de falar de mim, mas é interessante falar porque as pessoas acham que não têm mais condições quando atingem uma determinada idade. Lógico que têm! Se você quiser, tudo é possível. Você tem todas as condições de fazer o que bem entende", disse.