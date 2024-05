Atacante Harry Kane foi o modelo escolhido para apresentar a nova camisa do Bayern de Munique - Divulgação

Atacante Harry Kane foi o modelo escolhido para apresentar a nova camisa do Bayern de MuniqueDivulgação

Publicado 06/05/2024 15:57

O Bayern de Munique apresentou a nova camisa principal com uma novidade: um QR Code do patrocinador ficará estampado no espaço destinado à manga. A ação garantirá aos torcedores que escanearem o código para obter promoções exclusivas.



#Anúncio | Já percebeu?



Um novo distintivo especial da @Allianz na manga da nova camisa!



Pela primeira vez no futebol alemão, uma equipe combina um logotipo de empresa e uma campanha de código QR em sua camisa.



Escaneie o código QR da @Allianz para ficar ligado em… pic.twitter.com/16NRLWKPMf — FC Bayern Brasil (@FCBayernBR) May 6, 2024

O novo elemento na camisa do Bayern de Munique é inédito no futebol alemão e faz parte da parceria com a Allianz, empresa de seguros.



Já o novo uniforme principal, que substituiu o branco desta temporada, aposta em três tons de vermelho, cada um para representar identidade, emoção e drama do jogo. Além disso, há detalhes em preto.



A estreia da nova camisa do Bayern de Munique será com o time feminino, que atua na quinta-feira (9), contra o Wolfsburg, na final da Copa da Alemanha. Já os homens a usarão no domingo (12), contra o mesmo adversário.