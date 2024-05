Vanusa Freitas é fã do Real Madrid - Reprodução / Instagram

Vanusa Freitas é fã do Real MadridReprodução / Instagram

Publicado 06/05/2024 14:42

Rio - A influencer fitness e fã do Real Madrid, Vanusa Freitas, abriu o coração sobre o episódio de assédio que sofreu anos atrás. Preocupada com a saúde e focada em manter as medidas do seu corpo, ela procurou por um profissional que pudesse orientá-la nos treinos. No entanto, o que deveria ser uma ajuda se tornou um pesadelo. A modelo notou alguns olhares diferentes do professor dentro da academia enquanto ela executava os treinos.

fotogaleria

"Às vezes ele ficava olhando para as minhas partes íntimas, eu comecei a achar estranho e me sentir desconfortável, mas tolerei", contou Vanusa, que passou a notar um comportamento ainda mais estranho do profissional. "Notei que ele me apresentava aos seus amigos e até ao dono da academia como se nós tivéssemos um relacionamentos. Quando me dei conta da forma como ele agia, vi que parecia que eu era a sua namorada", disse.

Posteriormente, Vanessa passou a ser assediada de forma mais direta pelo personal. "Uma vez, quando ele me acompanhou até o metrô, durante o percurso, ele tentou me alisar e passar a mão nas minhas pernas. Eu tirei e disse para que me respeitasse e mesmo assim continuou". Por fim, ele tentou beijá-la em uma outra ocasião. "Foi horrível, ele tentou e eu disse não. Logo depois ele pediu um beijo novamente até eu dizer para ele parar de novo. Fiquei assustada porque eu não esperava que um professor teria aquela atitude com uma aluna".

A decisão de Vanusa foi pela demissão e também pela exclusão do personal de todo tipo de contato. "Bloqueei em todas as redes sociais e até hoje não tive notícias dele e nem quero. Um homem como ele não pode trabalhar como personal trainer, sem respeitar as mulheres que são suas próprias alunas. Foi muito constrangedor e senti vergonha de tudo o que aconteceu. Fiquei muito assustada! Não procurei ajuda na época porque além de ter ficado muito mal, eu não tinha provas. Foi só por isso que não levei essa história adiante", disse.