Rogério CeniLetícia Martins/EC Bahia

Publicado 06/05/2024 13:16

Rio - Após a vitória sobre o Botafogo por 2 a 1 no Nilton Santos, o treinador do Bahia, Rogério Ceni, elogiou o gramado do estádio e afirmou que entre os campos sintéticos do Brasileiro o do Alvinegro é o que reúne as melhores condições.

"Acho que dos sintéticos que eu já joguei esse é o melhor. Ele é rápido, mas é gostoso de se jogar. A bola corre sem mudar de direção. Quando você monta um meio de campo como o nosso é visando a posse de bola. E para isso um campo bem molhado antes do jogo, liso, favorece", disse o treinador.

Apesar disso, Ceni reafirmou que considera o gramado natural superior. Os campos com grama sintética têm sido alvos de polêmica no futebol brasileiro.

"Ainda precisamos de mais ritmo, não é só o meio de campo, a defesa e o ataque também precisam entrar nisso. Mas dos gramados sintéticos, esse é o que eu mais gosto. Claro que um gramado natural é melhor, mais macio, mas para rodar bola esse gramado ajuda bastante", concluiu.