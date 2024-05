Everton Ribeiro em ação contra o Botafogo - Letícia Martins / EC Bahia

Everton Ribeiro em ação contra o BotafogoLetícia Martins / EC Bahia

Publicado 06/05/2024 12:49

vitória do Bahia, seu atual clube, sobre o Botafogo com uma provocação nas redes sociais. O jogador de 34 anos publicou uma foto com uma legenda provocativa ao Alvinegro e enaltecendo o Tricolor baiano Rio - Ex-jogador do Flamengo, o meia Everton Ribeiro comemorou acom uma provocação nas redes sociais. O jogador de 34 anos publicou uma foto com uma legenda provocativa ao Alvinegro e enaltecendo o Tricolor baiano

"Não se bota fogo em um Esquadrão de AÇO", escreveu Everton Ribeiro.

Não se bota fogo em um Esquadrão de AÇO.#BBMP pic.twitter.com/CLC90gXEdk — Everton Ribeiro (@evertonri) May 6, 2024

Outro vídeo que viralizou nas redes sociais foi um vídeo de Totó, filho de Everton Ribeiro, cantando uma música que zoa o Botafogo. A publicação foi feita pela esposa do jogador, Marilia Nery, que posteriormente afirmou que a postagem era para ser feita apenas para a aba de "melhores amigos" do Instagram.

Simplesmente Totoi cantando “e ninguém cala” KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/2vn6a3yXkB — Rafael (@rafaoliveiracrf) May 6, 2024 Everton Ribeiro está no Bahia desde o início da temporada, quando seu contrato com o Flamengo se encerrou. Ele assinou vínculo com o Tricolor baiano até dezembro de 2025, com a possibilidade de extensão por mais uma temporada, e, até então, tem quatro gols e quatro assistências feitas em 23 partidas disputadas pelo clube. Everton Ribeiro está no Bahia desde o início da temporada, quando seu contrato com o Flamengo se encerrou. Ele assinou vínculo com o Tricolor baiano até dezembro de 2025, com a possibilidade de extensão por mais uma temporada, e, até então, tem quatro gols e quatro assistências feitas em 23 partidas disputadas pelo clube.

O meia deixou o Flamengo após seis temporadas e uma história enorme no clube. Entre 2017 e 2023, foram 394 partidas, 46 gols e 61 assistências, além de 11 títulos. Entre as conquistas, o jogador faturou duas Libertadores, dois Brasileiros, duas Supercopas do Brasil, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e três Cariocas.