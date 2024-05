Will Ferrell é um dos grandes astros de Hollywood - Justin Tallis / AFP

Will Ferrell é um dos grandes astros de Hollywood Justin Tallis / AFP

Publicado 06/05/2024 13:32

Inglaterra - O ator Will Ferrell, que estrelou filmes como "Barbie" e "Os Outros Caras", é mais um astro de Hollywood que decidiu investir no futebol britânico. Segundo a imprensa local, o artista se tornou acionista minoritário do Leeds United, tradicional clube da Inglaterra que, atualmente, disputa a segunda divisão nacional.

Ferrell comprou uma participação no grupo 49ers Entreprises, dono do Leeds United. Com isso, ele se junta ao também ator Russell Crowe, o nadador Michael Phelps e aos jogadores de golfe Jordan Spieth e Justin Thomas.

Will Ferrell também é coproprietário do Los Angeles FC, time dos Estados Unidos que disputa a MLS (Major League Soccer). O ator tem uma fortuna avaliada em 125 milhões de dólares (R$ 633 milhões), e já declarou, em outras ocasiões, ser fã do futebol da Inglaterra.

Esse caso, entretanto, não é o primeiro de um ator que investiu em um clube no Reino Unido. O caso mais conhecido é o dos atores Ryan Reynolds e Rob McElhenney, que se tornaram proprietários do Wrexham City, do País de Gales. Os "Robins", como são chamados no país, inclusive, foi campeão da quarta divisão da Inglaterra e disputará o terceiro patamar do futebol nacional em 2024/25.