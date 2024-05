Pablo Sánchez, treinador do Palestino - Divulgação / Palestino

Pablo Sánchez, treinador do PalestinoDivulgação / Palestino

Publicado 06/05/2024 14:46 | Atualizado 06/05/2024 15:17

Rio - O Flamengo encara o Palestino pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores, nesta terça (7), às 21h, no estádio Francisco Sánchez Rumoroso. O treinador da equipe chilena, Pablo Sánchez, projetou o confronto e revelou que tentará jogar de igual para igual com o Rubro-Negro.

"Viramos a chave do torneio nacional para voltar para a Libertadores. Obrigação gigante de ter que conquistar um bom resultado contra o Flamengo, mas é também um desafio lindo. É o único jogo em casa e seria muito importante conseguir pontos, sabendo que vai ser muito difícil. A verdade é que em partidas contra adversários desse nível pode-se perder o controle do jogo em alguns momentos", disse.



"Precisamos estar preparados, sabermos como nos defender e ter nossos momentos. Tivemos na partida de ida contra o Flamengo, principalmente no segundo tempo, quando tivemos oportunidades e próximos do empate. Isso que temos que buscar, ser esse Palestino que em algum momento jogou de igual para igual. Sabendo que em momentos não será dessa maneira, mas estar pronto para aproveitar e transformar em gol quando acontecer", completou Sánchez.

O Flamengo é o segundo colocado do Grupo E, com quatro pontos, um a mais que o Palestino, que está em terceiro. No duelo pelo primeiro turno, o Rubro-Negro venceu os chilenos por 2 a 0, com gols de Pedro e Léo Ortiz.