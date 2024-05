Barcelona foi derrotado pelo Girona por 4 a 2 e perdeu a vice-liderança do Espanhol - Lluis Gene / AFP

Publicado 04/05/2024 16:30

O Real Madrid é campeão espanhol pela 36ª vez. Após Rio -. Após vencer o Cadiz por 3 a 0 , neste sábado (4), no Santiago Bernabéu, pela 34ª rodada, o time merengue ligou o secador para torcer por um tropeço do Barcelona para confirmar o título antecipado. E deu certo. O Barça foi derrotado de virada pelo Girona por 4 a 2, e assim consagrou o rival.

O Barcelona saiu na frente logo aos três minutos, com Christensen, e parecia que ia adiar o título espanhol do Real Madrid. Porém, no minuto seguinte, Dovbyk empatou para o Girona. Nos acréscimos do primeiro tempo, o Barça ficou novamente na liderança do placar após Lewandowski, de pênalti, desempatar.

Tudo indicava que o título do Real Madrid seria adiado. O Barcelona sustentou a vantagem por 20 minutos na etapa final, mas Portu entrou em campo para mudar o jogo. Em menos de dez minutos em campo, ele marcou duas vezes e deu assistência para Miguel Gutiérrez, garantindo assim a vitória do Girona.

Com a vitória, o Girona assumiu a vice-liderança com 74 pontos e garantiu a vaga na Liga dos Campeões na próxima temporada. O Barcelona, por sua vez, caiu para terceiro, com 73, e viu o Real Madrid — agora com 87 — garantir o título espanhol de forma antecipada.