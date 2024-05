Pedrinho é o presidente do Vasco - Reprodução

Publicado 17/05/2024 17:13

Rio - A diretoria do Vasco, liderada pelo presidente Pedrinho, confirmou na tarde desta sexta-feira (17) ter encontrado o caixa da SAF zerado. Em comunicado, o associativo se mostrou surpreso com a situação, já que a saúde financeira do futebol chegou a ser comemorada pelo CEO Lúcio Barbosa e conselheiros como Julio Brant.

"Fomos pegos de surpresa, considerando tudo o que o CEO Lucio Barbosa disse nos últimos meses sobre a saúde financeira da VascoSAF, inclusive quando comemorou o balanço apresentado e garantiu o caixa da empresa, o que foi confirmado pelos conselheiros, liderados por Julio Brant, que, em tese, tiveram acesso às informações no início desta semana. Tão logo tenhamos maiores informações, comunicaremos oficialmente", disse o clube em nota.

Tivemos hoje uma excelente reunião com o CEO da Vasco Saf, Lúcio Barbosa. Junto com sócios, conselheiros e beneméritos, falamos dos investimentos feitos no depto. médico, projeto para CT, reforços no futebol e excelentes iniciativas comerciais. Pude constatar uma empresa ainda em… — Julio Brant (@jcbrant) May 16, 2024

