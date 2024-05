Álvaro Pacheco será o novo treinador do Vasco - Divulgação / Vitória de Guimarães

Publicado 17/05/2024 08:42

Rio - Acertado com o Vasco, o treinador Álvaro Pacheco, de 52 anos, deverá chegar ao Rio de Janeiro, no próximo domingo. O português tem possibilidades de fazer sua estreia na próxima terça-feira, em São Januário, contra o Fortaleza, em jogo válido pela terceira fase da Copa do Brasil. As informações foram dadas em primeira mão pelo "GE" e confirmadas pelo Jornal O Dia.

Álvaro Pacheco, que trabalhou no Vitória de Guimarães, de Portugal, na última temporada, já assinou um pré-contrato com o Vasco. O elenco do clube carioca já foi avisado da contratação do treinador e o anuncio deverá acontecer nos próximos dias.

Nas últimas três partidas, o Cruz-Maltino foi comandado por Rafael Paiva, treinador do sub-20. O clube carioca venceu o Vitória, no último jogo, em São Januário, empatou com o Fortaleza, no Castelão, e foi derrotado pelo Athletico-PR, em Curitiba.

Álvaro Pacheco foi jogador profissional, passando por clubes de pouca expressão em Portugal. Como treinador, ele iniciou sua carreira em 2011. Na atual temporada, ele comandou o Estoril e o Vitória de Guimarães, ambos clubes da elite do futebol português.