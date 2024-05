Josh Wander é sócio-fundador da 777 Partners - Daniel Ramalho / Vasco

Josh Wander é sócio-fundador da 777 PartnersDaniel Ramalho / Vasco

Publicado 15/05/2024 23:26

Rio - Após a ação do Vasco associativo , a 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro tirou o controle da SAF do Cruz-Maltino das mãos da 777 Partners. A decisão em caráter liminar foi assinada pelo juiz Paulo Assed Estefan. A informação foi dada primeiro pelo "ge".

Dessa forma, na prática, a decisão suspende os efeitos dos contratos de acionistas e de investimentos da empresa.

O pedido do Vasco se baseou no artigo 477 do Código Civil e levou em consideração recentes notícias sobre o momento financeira da empresa. A 777 Partners está sendo processada por fraude nos Estados Unidos.

Veja um trecho do documento, que foi revelado pelo site:



Por fim, tendo em vista tudo o que foi narrado na inicial e a documentação que lhe deu suporte probatório, apura-se como verdadeiro o temor apresentado pelo autor, sendo urgente que se estanque qualquer possibilidade de colapso da instituição centenária e que carrega consigo enorme tradição. Por óbvio, as questões levantadas serão analisadas de forma exauriente na arbitragem prevista, todavia, penso que cabe ao Judiciário, nessa hora, assegurar o resultado útil daquele procedimento.

Em complemento, as notícias de insolvabilidade da primeira ré, consubstanciada, inclusive, por declarações do seu próprio líder, mostra situação bem diversa daquela anunciada quando da realização do pacto. A empresa que prometera a salvação através de vultoso aporte de capital e recuperação da sede vascaína (Estádio de São Januário), hoje apresenta-se com situação financeira deficitária e incapaz de cumprir com aquele anúncio e pondo em risco a viabilidade da SAF, principalmente quando se foca no êxito futebolístico.

*Em atualização.