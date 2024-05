Juan Sforza é um dos destaques do Vasco neste início de Brasileirão - Leandro Amorim / Vasco

15/05/2024

Rio - O volante Juan Sforza disputará seu primeiro Clássico dos Milhões no próximo sábado (18), às 21h, no Maracanã. O argentino, do Vasco , encara o jogo contra o Flamengo , válido pela sétima rodada do Brasileirão, como especial, mas não vê motivo para mudar a preparação que costuma fazer.

"As expectativas são sempre as mesmas, dar tudo durante a semana, analisar o rival e fazer o melhor possível, sabendo que o clássico será uma partida especial. Eu já quero jogar e estou feliz que o jogo se aproxima", afirmou Sforza, em entrevista à "Vasco TV".

O volante argentino também comemorou a vitória do Vasco sobre o Vitória no último domingo (12) ao afirmar a importância de voltar a vencer em São Januário. Entretanto, lamentou a cobrança de falta defendida por Lucas Arcanjo, que daria a Sforza seu primeiro gol como jogador do Cruz-Maltino.

"Eu acho que o jogo de domingo foi muito importante para nós porque voltamos a vencer e a ficar com os três pontos. Era muito importante para nós. Fico muito contente com isso. Contente com as pessoas que puderam nos acompanhar e por podermos voltar a vencer em casa", disse Sforza.

"Sim, foi uma lástima (a cobrança de falta defendida). Teria sido muito lindo, teria marcado meu primeiro gol com a camisa do Vasco com essa falta. Tínhamos treinado durante a semana inteira com Dimitri (Payet), com Galdames, com Puma, com vários outros companheiros e chegou a minha vez. Finalizei bem, mas o goleiro foi ainda melhor", concluiu.

Sforza foi contratado pelo Vasco na última janela de transferências. O Cruz-Maltino desembolsou cerca de R$ 25 milhões ao Newell's Old Boys para acertar a chegada do volante, e, até o momento, ele tem 13 jogos com a camisa do clube, com uma assistência feita.