Rio - Futuro técnico do Vasco, Álvaro Pacheco não esconde o carinho que tem pelo futebol brasileiro. Há pouco mais de um ano, quando esteve no Brasil, o treinador fez uma espécie de "tour" por alguns estádios do país e assistiu jogos, incluindo um clássico do Cruz-Maltino.

Nas redes sociais, o treinador compartilhou registros da viagem, que aconteceu em fevereiro do ano passado, pouco após ele deixar o Vizela. A primeira parada foi em Goiânia, onde ele esteve no Antônio Accioly, estádio do Atlético-GO, e na Serrinha, casa do Goiás.

Em seguida, o técnico português seguiu para o Rio, onde irá morar a partir da próxima semana. Em solo carioca, assistiu dois jogos. O primeiro foi um clássico entre Vasco e Fluminense, no Maracanã. O resultado foi ruim para o futuro time de Pacheco, que perdeu por 2 a 0 para o Tricolor, com dois gols de Cano. Porém, o treinador descreveu a experiência como "brutal".

No dia seguinte, Álvaro Pacheco foi ao duelo entre Portuguesa e Botafogo, no Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador. Por lá, encontrou velhos conhecidos, como o zagueiro Philipe Sampaio e o meia-atacante Gustavo Sauer. Também posou ao lado do compatriota Luís Castro, técnico do Alvinegro na época.