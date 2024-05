Philippe Coutinho defende o Al-Duhail, do Catar - Divulgação / Al-Duhail

Publicado 13/05/2024 14:31

Rio - O meia Philippe Coutinho foi sondado pelo Cruzeiro para um possível retorno ao futebol brasileiro. Entretanto, os representantes do jogador avisaram à Raposa que ele prioriza o Vasco caso volte a atuar por um clube do país. As informações são do "Goal".

Por outro lado, Coutinho, que atualmente defende o Al-Duhail, do Catar, em empréstimo junto ao Aston Villa, da Inglaterra, não descartou uma possível ida ao Cruzeiro. Sua negociação com o clube mineiro dependerá da posição do Vasco sobre um possível retorno. O Cruz-Maltino tem interesse em contratar o jogador de 31 anos, e, por mais que não seja uma negociação simples, ambas as partes desejam um desfecho positivo.

Cria do Cruz-Maltino, Coutinho jogou pelo Vasco até 2010, ano em que se transferiu para a Inter de Milão. Na Europa, ainda passou por Espanyol, Liverpool, Barcelona, Bayern de Munique e Aston Villa.

No meio de 2023, chegou ao Al-Duhail por empréstimo junto ao Aston Villa. Com a camisa do time do Catar, ele marcou sete gols e deu três assistências em 21 jogos.