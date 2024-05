Momento em que o zagueiro Reynaldo, do Vitória, acerta Galdames dentro da área - Reprodução de vídeo

Momento em que o zagueiro Reynaldo, do Vitória, acerta Galdames dentro da áreaReprodução de vídeo

Publicado 13/05/2024 13:32

o árbitro de vídeo, Rodrigo Guarizo, concordou com a decisão de campo e considerou apenas um lance acidental.

A CBF divulgou o áudio do VAR sobre um possível pênalti não marcado pela arbitragem de Raphael Claus no triunfo do Vasco por 2 a 1 sobre o Vitória , domingo (12), em São Januário. Apesar da reclamação dos vascaínos,e considerou apenas um lance acidental.

Isso aconteceu aos 22 minutos do primeiro tempo, quando a partida estava empatada em 0 a 0. Durante uma disputa de bola, o zagueiro Reynaldo chutou Galdames dentro da área.



Inicialmente, o VAR se preocupou em chegar se houve um possível toque de mão na jogada anterior, e somente depois focou no chute no jogador do Vasco.



"Ele (Reynaldo) tem o contato (com Galdames) e recolhe (a perna). Ele toca (o adversário) e recolhe, não vejo como infração, ok? Ele cabeceia e tenta chutar. Foi totalmente acidental", avisa Rodrigo Guarizo.



No segundo tempo, o Vasco marcou dois gols, com Maicon e Vegetti, sofreu um e voltou a vencer após quatro rodadas, deixando a zona de rebaixamento do Brasileirão.