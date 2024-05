Vasco derrotou o Vitória por 2 a 1 - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 13/05/2024 07:29

Rio - Em noite de garçom de Payet, o Vasco levou a melhor sobre o Vitória e derrotou o adversário por 2 a 1 em São Januário encerrando algumas sequências negativas na temporada. O Cruz-Maltino quebrou um jejum de cinco jogos sem vencer em 2024 e interrompeu uma série de quatro derrotas seguidas no Brasileiro. Com o resultado, o clube carioca deixou a zona de rebaixamento do Brasileiro.