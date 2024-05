Vasco enfrentou o Vitória em São Januário - Marcelo de Jesus / MDJ Photos

Vasco enfrentou o Vitória em São Januário Marcelo de Jesus / MDJ Photos

Publicado 12/05/2024 21:40

Rio - Principal jogador do elenco do Vasco, o meia Dimitri Payet, de 37 anos, teve papel fundamental no triunfo de 2 a 1 sobre o Vitória, em São Januário, pelo Brasileirão. O francês destacou a evolução da equipe carioca no segundo tempo, mas alertou para a desconcentração do Cruz-Maltino no fim da partida.

"O Vasco voltou relaxado depois do intervalo. No primeiro tempo a gente não conseguiu fazer o que a gente queria, mas conseguimos melhorar na etapa final. Porém, precisamos ter uma concentração melhor no fim dos jogos para evitar passar esse sufoco", afirmou.

Payet também falou da sintonia com Vegetti, que voltou a balançar as redes, após uma assistência feita pelo francês. O meia também ressaltou a importância do Vasco emplacar uma sequência positiva no Brasileiro.

"Ele é o nosso artilheiro, o jogador que a gente precisa achar nesses momentos, e ele tem sido bastante feliz. Agora precisamos trabalhar para evoluir e melhorar o momento do Vasco na tabela e na temporada", disse.