Vegetti, do Vasco, já marcou gols em dez times da Série A do BrasileirãoLeandro Amorim/vasco

Publicado 13/05/2024 12:43

Rio - Vegetti fez uma nova vítima no Brasileirão. O centroavante argentino, de 35 anos, colocou o Vitória na lista de times que já marcou gols na Série A do Campeonato Brasileiro. Ao todo, o jogador já balançou as redes de 10 equipes na elite.

O Vitória foi a décima vítima de Vegetti na Série A do Brasileirão. Bragantino, Coritiba e Fluminense são as principais vítimas, com dois gols sofridos cada. América-MG, Bahia, Corinthians, Goiás, Grêmio e Santos completam a lista.

Atualmente, América-MG, Coritiba, Goiás e Santos disputam a Série B do Brasileirão, mas sofreram gols de Vegetti no ano passado, quando estavam na primeira divisão. O restante permaneceu na elite, enquanto o Vitória subiu após conquistar o título da segundona em 2023.

Vítimas de Vegetti no Brasileirão:

2 - Bragantino

2 - Coritiba

2 - Fluminense

1 - América-MG

1 - Bahia

1 - Corinthians

1 - Goiás

1 - Grêmio

1 - Santos

1 - Vitória

O Vasco volta a campo no próximo sábado (18), às 21h (de Brasília), contra o Flamengo, no Maracanã, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o triunfo sobre o Vitória, o Cruz-Maltino saltou para o 13º lugar com seis pontos e saiu da zona de rebaixamento.