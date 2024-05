Pedro Martins é o Diretor-executivo da SAF do Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Pedro Martins é o Diretor-executivo da SAF do VascoLeandro Amorim/Vasco

Publicado 27/05/2024 19:35

Rio - Diretor-executivo recém-chegado à SAF do Vasco, Pedro Martins foi o representante do Cruz-Maltino no Conselho Técnico Extraordinário realizado nesta segunda-feira (27), na sede da CBF, na Zona Oeste do Rio. Após o encontro, o dirigente contou um pouco dos planos para a próxima janela de transferências em meio à possibilidade do retorno de Philippe Coutinho e sobre o imbróglio envolvendo 777 Partners, acionista majoritária, e o clube associativo.

"O Vasco está se preparando, fazendo um planejamento muito bem estruturado para a atuação na janela de transferências. (...) Quando for o momento, a gente vai entrar no nome a nome", despistou.

No momento, a SAF do Vasco está sob o comando de Pedrinho, presidente do associativo, por conta de uma liminar obtida na Justiça. Pedro Martins esquivou sobre as disputas judiciais entre as partes, optou em focar na blindagem do elenco no CT Moacyr Barbosa e revelou melhora nas relações.

"Eu cheguei olhando o futuro do clube, pensando no projeto que a gente pode construir para o Vasco. O primeiro passe é blindar o CT, fazer com que todos os atletas estejam engajados na temporada. Tenho certeza que isso já está acontecendo, não só com a chegada do Álvaro (Pacheco), mas pelo perfil dos jogadores que temos aqui", disse o diretor, que chegou ao Vasco no início de maio.

"O Pedrinho tem feito contatos comigo e com a SAF, olhando para o bem do Vasco, independente de batalhas jurídicas. Tem questionado sobre o planejamento, temos passado todas as informações para ele. O Vasco já tinha um planejamento que vem sendo executado. Qualquer mudança de rota será feita em conjunto com o CRVG (associativo) e todos os envolvidos nessas decisões", concluiu.