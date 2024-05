Dorival e Ronaldinho em evento no Maracanã - Renan Areias/ Agência O Dia

Dorival e Ronaldinho em evento no MaracanãRenan Areias/ Agência O Dia

Rio - O treinador da seleção brasileira, Dorival Júnior, compareceu ao "Futebol Solidário", evento realizado no Maracanã, neste domingo, com a participação de personalidades do futebol e celebridades, em prol das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O técnico abordou a possibilidade de Philippe Coutinho voltar ao Vasco e afirmou que o apoiador está no radar da Seleção.

"Fico feliz, Philippe (Coutinho) tem muita coisa para acontecer, pode ser muito importante ao clube. É mais um jogador que está em nosso radar pelas qualidades que possui", afirmou o treinador.



Philippe Coutinho está negociando uma rescisão contratual com o Aston Villa, da Inglaterra. O meia atua fora do Brasil desde 2010, quando deixou o Cruz-Maltino rumo à Inter de Milão. Coutinho passou por clubes importantes como Liverpool, Bayern e Barcelona. Ele defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2018.



Na última temporada, emprestado pelo Aston Villa, Coutinho entrou em campo em 23 jogos, fez oito gols e deu três assistências pelo Al-Duhail, do Catar. Apesar do bom rendimento, o brasileiro não quis permanecer na equipe asiática.