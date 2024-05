Thiago Alcântara disputou 98 partidas pelo Liverpool - Divulgação / Liverpool

Thiago Alcântara disputou 98 partidas pelo LiverpoolDivulgação / Liverpool

Publicado 26/05/2024 09:17 | Atualizado 26/05/2024 09:18

O primeiro contato feito pelo Cruz-Maltino foi com o pai de Thiago, o ex-jogador Mazinho, campeão do mundo com a Seleção em 1994. As conversas, entretanto, ainda não se iniciaram.

Além disso, a negociação é considerada complicada pelo Vasco, sabendo do alto custo que Thiago traria ao clube e também da concorrência de outras equipes. Times do Brasil e da Europa também estão interessados na contratação do meia com passagens na seleção da Espanha.

Bicampeão da Liga dos Campeões e do Mundial de Clubes, Thiago Alcântara tem passagens em três gigantes do futebol europeu. Ele foi revelado pelo Barcelona, depois foi transferido para o Bayern de Munique e, por fim, jogou no Liverpool. O espanhol, entretanto, fez apenas um jogo na última temporada, por conta das séries de lesões que vem sofrendo no futebol inglês.