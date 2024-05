Na temporada passada, Coutinho fez oito gols e deu três assistências em 23 partidas pelo Al-Duhail - Divulgação / Al-Duhail

Publicado 25/05/2024 14:45

Rio - Principal alvo do Vasco para a segunda janela de transferências, Philippe Coutinho se reuniu com o presidente Pedrinho, na manhã deste sábado (25), em São Januário. O meia deve assinar um vínculo de três anos com o Cruz-Maltino.

Na última sexta-feira (24), quando desembarcou no Rio de Janeiro, Philippe Coutinho conversou com a imprensa e confirmou que existem conversas para que ele retorne ao clube que o revelou

O meia joga fora do Brasil desde 2010, quando deixou o Vasco rumo à Inter de Milão. Na Europa, passou por outros clubes importantes, como Liverpool, Bayern e Barcelona. Além disso, defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2018.



Na temporada passada, emprestado pelo Aston Villa, Coutinho fez oito gols e deu três assistências em 23 partidas pelo Al-Duhail. Apesar do bom rendimento, o brasileiro não quis permanecer no Catar.