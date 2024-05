Philippe Coutinho atuou por empréstimo no Al-Duhail, do Catar, na última temporada - Al Duhail / Divulgação

Philippe Coutinho atuou por empréstimo no Al-Duhail, do Catar, na última temporadaAl Duhail / Divulgação

Publicado 24/05/2024 16:45

Rio - Philippe Coutinho chegou ao Rio de Janeiro na tarde desta sexta-feira, 24, e confirmou que há conversas para seu retorno ao Vasco . O meio-campista foi recebido com festa por alguns torcedores e falou rapidamente com a imprensa no Galeão.

"Vou ser breve com vocês porque estou viajando há mais de 17 horas. Meus filhos estão cansados, a gente quer ir para casa descansar. Eu não tenho muito o que falar sobre esse assunto ainda. Nesse momento não posso falar nada. A única coisa que eu consigo falar para vocês é que existem conversas, é verdade", disse Philippe Coutinho.

"E como eu falei lá em São Paulo sobre a minha vontade, todo mundo já sabe. Então, essa é a única coisa que eu consigo falar com vocês agora nesse momento", completou.



Coutinho estava em Doha, no Catar, e desembarcou em São Paulo na manhã desta sexta-feira . Lá, o jogador foi questionado se tinha o desejo de voltar ao Vasco. Ele respondeu: "Todo mundo já sabe (risos)". Posteriormente, pegou outro voo e chegou ao Rio.

Cenário

O Vasco tem conversas avançadas com Philippe Coutinho. O clube e o jogador já possuem um acerto, mas as partes ainda debatem o modelo do negócio. O empréstimo é o caminho mais provável, mas o atleta busca uma rescisão amigável com o Aston Villa, da Inglaterra, para ficar livre.

Coutinho, de 31 anos, tem contrato com o Aston Villa, da Inglaterra, até junho de 2026. Fora dos planos do clube inglês, o jogador foi emprestado ao Al-Duhail, do Catar, nesta temporada. Ao todo, foram 23 jogos, seis gols e três assistências na temporada 2023/24.

Revelado pelo Vasco, Coutinho subiu para o profissional em 2009, mas já estava negociado com a Inter de Milão, da Itália, desde 2008. Foram 43 jogos e cinco gols até a despedida em 2010. O meia também teve passagens por Espanyol e Barcelona, da Espanha, Liverpool, da Inglaterra, e Bayern de Munique, da Alemanha.