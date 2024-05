Philippe Coutinho em ação pelo Al-Duhail, do Catar - Divulgação / Al-Duhail

Publicado 24/05/2024 13:56

Rio - O Cruzeiro está disposto a investir pesado para contar com Philippe Coutinho. De acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, o time mineiro acenou com um alto salário para contratar o jogador, que manteve sua preferência por um retorno ao Vasco, clube que o revelou.

o novo dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, admitiu que Coutinho é um alvo do clube. A maior dificuldade para a Raposa, segundo ele, é justamente a concorrência do Vasco. Na última quinta-feira (23),.

Preferência pelo Vasco

Coutinho desembarcou no Brasil e não escondeu seu desejo de retornar a São Januário. As declarações do meia-atacante animaram ainda mais a torcida vascaína. Nesta sexta (24),

"Sempre tive muito carinho por eles. Eles sabem disso. Nesse momento não tenho muita coisa a falar. Todo mundo já sabe (risos)", disse o jogador em entrevista ao canal "BTB Sports".

O Vasco tem conversas avançadas com Philippe Coutinho. Clube e o jogador já possuem um acerto, mas as partes ainda debatem o modelo do negócio. O empréstimo é o caminho mais provável, mas o atleta busca uma rescisão amigável com o Aston Villa, da Inglaterra, para ficar livre.



Coutinho, de 31 anos, tem contrato com o Aston Villa, da Inglaterra, até junho de 2026. Fora dos planos do clube inglês, o jogador foi emprestado ao Al-Duhail, do Catar, nesta temporada. Ao todo, foram 23 jogos, seis gols e três assistências na temporada 2023/24.



Revelado pelo Vasco, Coutinho subiu para o profissional em 2009, mas já estava negociado com a Inter de Milão, da Itália, desde 2008. Foram 43 jogos e cinco gols até a despedida em 2010. O meia também teve passagens por Espanyol e Barcelona, da Espanha, Liverpool, da Inglaterra, e Bayern de Munique, da Alemanha.