Paulinho e Jair no Media Day do Vasco - Reprodução/Vasco

Publicado 24/05/2024 15:44

Rio - Jair e Paulinho, que se recuperam de grave lesão no joelho, aproveitaram a participação no Media Day do Vasco para mandar uma mensagem aos cruz-maltinos. Os dois agradeceram o carinho da torcida e mostraram ansiedade para retornar aos gramados.

"Fala, torcida vascaína! Estou aqui com Paulinho. A gente está com saudade de estar jogando e de estar vestindo a camisa do Vascão. Espero que a gente possa voltar o quanto antes", afirmou Jair.

"Passando aqui para mandar um abraço para vocês. Obrigado pelo carinho", disse Paulinho.

Um recado especial dos nossos craques Jair e Paulinho para a torcida vascaína, diretamente do Media Day no CT Moacyr Barbosa #VascoDaGama pic.twitter.com/Ynt0Z4DGT0 — Vasco da Gama (@VascodaGama) May 24, 2024

Situação da dupla



O Vasco não estipulou prazo de recuperação para nenhum dos dois. No entanto, o tempo estimado para este tipo de lesão é de cerca de seis a oito meses.