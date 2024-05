Philippe Coutinho parou van para tirar foto com torcedor do Vasco - Reprodução

Publicado 24/05/2024 18:39

Em negociações para voltar a jogar no Vasco, Philippe Coutinho fez a alegria de um torcedor pouco depois de parou a van em que estava para tirar uma foto com um vascaíno que o aguardava em uma moto na beira da via. Rio -, Philippe Coutinho fez a alegria de um torcedor pouco depois de desembarcar no Rio, na tarde desta sexta-feira (24) . Na saída do Aeroporto do Galeão, o jogadorque o aguardava em uma moto na beira da via.

O momento foi registrado em vídeo pelo motoqueiro vascaíno. Ele mostra a chegada da van ao local e Coutinho saindo do veículo para atender ao fã, que ficou eufórico.

as partes ainda debatem o modelo do negócio. O empréstimo é o caminho mais provável, mas o atleta busca uma rescisão amigável com o Aston Villa, da Inglaterra, para ficar livre. Apesar do como deixou claro ao chegar no Brasil nesta sexta.

Coutinho, de 31 anos, tem contrato com o Aston Villa, da Inglaterra, até junho de 2026. Fora dos planos do clube inglês, o jogador foi emprestado ao Al-Duhail, do Catar, nesta temporada. Ao todo, foram 23 jogos, seis gols e três assistências na temporada 2023/24.



Revelado pelo Vasco, Coutinho subiu para o profissional em 2009, mas já estava negociado com a Inter de Milão, da Itália, desde 2008. Foram 43 jogos e cinco gols até a despedida em 2010. O meia também teve passagens por Espanyol e Barcelona, da Espanha, Liverpool, da Inglaterra, e Bayern de Munique, da Alemanha.