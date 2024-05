Philippe Coutinho em ação pelo Al-Duhail, do Catar - Divulgação / Al-Duhail

Philippe Coutinho em ação pelo Al-Duhail, do CatarDivulgação / Al-Duhail

Publicado 22/05/2024 14:40

Vasco. Após ser emprestado ao Al-Duhail, do Catar, o meia está negociando com o Aston Villa, da Inglaterra, uma rescisão amigável. As informações foram dadas pelo portal "UOL". Rio - Philippe Coutinho, de 31 anos, está cada vez mais próximo de retornar ao. Após ser emprestado ao Al-Duhail, do Catar, o meia está negociando com o Aston Villa, da Inglaterra, uma rescisão amigável. As informações foram dadas pelo portal "UOL".

Coutinho tem contrato com o clube inglês até junho de 2026, entretanto, está fora dos planos para a próxima temporada. A rescisão seria importante para acertar alguns valores pendentes entre as partes e minimizar os gastos da equipe da Inglaterra.

aceitaria reduzir seu salário para atuar na equipe. Coutinho, inclusive, já teria deixado claro se desejo de retornar ao futebol brasileiro no segundo semestre de 2024. Sua principal prioridade é o Vasco, clube onde foi formado como jogador. O meia, inclusive, já tem conversas com Pedrinho, presidente do Cruz-Maltino, para um possível retorno e

Revelado pelo Vasco, Coutinho atua fora do Brasil desde a metade de 2010. Ele passou por clubes importantes como Liverpool, Inter de Milão, Barcelona e Bayern de Munique. Em 2018, o meia defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo. Ele atuou emprestado ao Al-Duhail, do Catar, na última temporada.