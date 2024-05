Jhon Arias - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 22/05/2024 13:25

Rio - Ídolo do Fluminense, John Arias, de 26 anos, pode estar vivendo seus últimos jogos pelo clube carioca. Bastante assediado pelo futebol europeu, o colombiano irá disputar a Copa América pela seleção do seu país, e pode ser negociado na janela de transferências no meio do ano. Sua despedida poderá acontecer justamente contra o adversário que fez seu primeiro gol pelo Tricolor.

Arias chegou ao Fluminense em 2021, após se destacar pelo Independiente Santa Fe, da Colômbia, justamente na fase de grupos contra o Tricolor. Naquela temporada, seu desempenho foi tímido no Brasil. Foram 22 jogos e apenas um gol contra o Juventude, no Maracanã, no dia 2 de novembro da Série A daquele ano.



O clube gaúcho poderá ser o último adversário de Arias com a camisa do Fluminense. A CBF divulgou a tabela dos próximos jogos no Brasileiro, e o Tricolor recebe o Juventude, no próximo dia 1º, no Maracanã. Sete dias depois, o colombiano estará servindo sua seleção no amistoso contra os Estados Unidos, que serve como preparatório para a Copa América.

Jhon Arias tem contrato com o Fluminense até o fim de 2026 e o Tricolor deseja sua permanência, porém, o assédio do futebol europeu tem crescido. O colombiano foi o vice-artilheiro do clube carioca nas duas últimas temporadas e o principal "garçom" do Fluminense nos dois últimos anos.