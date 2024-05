Diniz é o técnico do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense Fc

Diniz é o técnico do FluminenseLucas Merçon/Fluminense Fc

Publicado 22/05/2024 18:06 | Atualizado 22/05/2024 18:12

Rio - Sem Lima, desfalque de última hora por apresentar quadro gripal , o Fluminense terá apenas uma mudança para enfrentar o Sampaio Corrêa, pela Copa do Brasil. O zagueiro Antônio Carlos será titular, enquanto Martinelli, que iria começar a partida na zaga, retorna ao meio-campo no lugar do camisa 45. A bola rola às 19h (de Brasília), no Maracanã.