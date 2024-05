Último encontro entre Fluminense e Sampaio Corrêa no Maracanã teve gol de Fernando Diniz - Reprodução

Publicado 22/05/2024 10:23

Rio - Após mais de duas décadas, o Fluminense reencontra o Sampaio Corrêa-MA no Maracanã. O Tricolor recebe a equipe maranhense nesta quarta-feira (22), às 19h (de Brasília), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. No último encontro no Rio de Janeiro, o Time de Guerreiros goleou com direito a gol do hoje técnico Fernando Diniz.

Em 2002, Fluminense e Sampaio Corrêa-MA se enfrentaram também pela Copa do Brasil. No jogo de ida, o time do Maranhão venceu por 2 a 1. Na partida de volta, no Maracanã, o Tricolor saiu atrás no placar, mas reagiu e venceu de virada por 5 a 1. O técnico Fernando Diniz, na época com a camisa 9, marcou o quarto gol tricolor em belo chute da entrada da área.

Fluminense e Sampaio Corrêa-MA já se enfrentaram nove vezes na história. Ao todo, são seis vitórias do Tricolor, um empate e duas derrotas. Somente em duas ocasiões o Flu foi mandante contra o adversário. Além da partida pela Copa do Brasil de 2002, também mandou no Brasileirão de 1986 — o jogo terminou empatado sem gols.

Após vencer o jogo de ida por 2 a 0, o Fluminense pode até perder por um gol de diferença para avançar às oitavas de final da Copa do Brasil. Em caso de derrota por dois gols de diferença, a disputa pela vaga será decidida nos pênaltis. Quem se classificar receberá R$ 3,4 milhões.