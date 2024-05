Felipe Melo deve retornar ao Fluminense no jogo contra o Sampaio Corrêa - LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Felipe Melo deve retornar ao Fluminense no jogo contra o Sampaio CorrêaLUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Publicado 21/05/2024 16:44 | Atualizado 21/05/2024 16:46

Rio - O Fluminense volta a entrar em campo pela Copa do Brasil na próxima quarta-feira (22), quando retorna ao Maracanã, às 19h, para enfrentar o Sampaio Corrêa, pela volta da terceira fase da competição. Após jogar com um time misto na, Fernando Diniz decidiu que o Tricolor entrará com os titulares na partida de volta. As informações são do "ge".