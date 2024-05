Fernando Diniz terá tempo para recuperar os jogadores com problemas físicos - Lucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 20/05/2024 16:05 | Atualizado 20/05/2024 16:05

Rio - Com a paralisação do Brasileirão, o Fluminense terá tempo para preparar a equipe e recuperar os jogadores com problemas físicos para os compromissos pela Copa do Brasil e Libertadores. O Tricolor terá uma semana livre entre os jogos contra o Sampaio Corrêa-MA e Alianza Lima, do Peru, nos dias 22 e 29, respectivamente, e vai priorizar a parte física.

O Fluminense volta a campo na próxima quarta-feira (22), às 19h (de Brasília), contra o Sampaio Corrêa-MA, no Maracanã, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Na ida, o Tricolor venceu por 2 a 0 e pode perder por até um gol de diferença para classificar. Após a partida, o elenco vai ganhar três dias de folga antes de se preparar para enfrentar o Alianza Lima, do Peru, dia 29, às 21h30, no Maracanã.

O motivo da folga de três dias após o jogo pela Copa do Brasil é uma mensagem clara da comissão técnica: é necessário descanso. O Fluminense enfrentou uma maratona de jogos longe de casa, com partidas em Assunção, no Paraguai, em Santiago, no Chile, em São Paulo e no Espírito Santo — onde ficou por cerca de uma semana para os jogos contra Sampaio Corrêa-MA e Atlético-MG.

Em 2024, o Fluminense tem sofrido com lesões. O departamento médico passou cheio em boa parte do ano e, neste momento, conta com nomes como Samuel Xavier, Manoel, Marlon, Thiago Santos, Gabriel Pires, André, Renato Augusto, Douglas Costa, Marquinhos e Lelê. A ideia é esvaziar o departamento até o início da Copa América, em junho.