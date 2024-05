Marcelo - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 19/05/2024 08:00

Rio - Na vitória sobre o Cerro Porteño, no Maracanã, na última quinta-feira, Marcelo completou 50 partidas desde o seu retorno ao Fluminense. O lateral, de 36 anos, tem 59,3% de aproveitamento nas partidas que entrou em campo pelo Tricolor em 2023 e 2024.

Com o craque em campo, o Fluminense venceu 25 partidas, empatou 14 jogos e sofreu 11 derrotas. Marcelo conquistou uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana e um Carioca em pouco mais de um ano.



No total, Marcelo fez três gols e deu três assistências com a camisa tricolor desde o seu retorno. Na primeira passagem, o lateral havia entrado em campo em 51 partidas e anotaram oito gols com a camisa do clube das Laranjeiras.



O veterano tem apresentado uma melhora física na atual temporada e vem completando mais jogos em 2024. Na partida contra o Cerro, Marcelo marcou o seu primeiro com em 2024 com a camisa do Fluminense.