Germán Cano - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 18/05/2024 20:24

Rio - O Fluminense vive um começo de temporada irregular e o artilheiro do futebol brasileiro nas últimas duas temporadas também vem sendo reflexo disso. Germán Cano, de 36 anos, em seu quinto ano no futebol brasileiro, está na sua temporada com sua pior média de gols atuando no país.

Em 16 jogos até o momento, o argentino balançou as redes em apenas cinco oportunidades. Nos últimos quatro anos, defendendo Fluminense e Vasco, o camisa 14 havia marcado no mínimo sete gols com este número de partidas atuando no futebol brasileiro.



O seu pior começo de temporada foi justamente no ano em que fez mais gols. Em 2022, Cano marcou sete vezes em 16 partidas. No fim do ano, o argentino acabou balançando as redes em 44 oportunidades, após entrar em campo em 70 jogos.



No ano passado, o artilheiro anotou 19 gols nos primeiros 16 jogos da temporada, defendendo o Fluminense. Pelo Vasco, Cano balançou as redes em 12 vezes nas primeiras 16 partidas, no seu primeiro ano pelo Cruz-Maltino, no ano seguinte, o argentino marcou nove gols nos seus primeiros 16 confrontos.