Rio - O Fluminense contou com uma boa notícia no treino desde domingo. O zagueiro Marlon, de 28 anos, voltou a participar de uma atividade com o elenco, após realizar a transição física. O defensor se submeteu a uma artroscopia no joelho direito e em breve deverá voltar a ser relacionado.

Marlon se submeteu a operação no começo de abri, porém, não entra em campo desde a partida contra o Botafogo, pelo Carioca, no dia 3 de março. O zagueiro vinha se queixando de uma problema na região, desde o ano passado, porém, o Fluminense tentou um tratamento conservador, antes da operação.



O zagueiro tem contrato com o clube carioca até junho, porém, o Fluminense e Marlon tem interesse de ampliar o empréstimo. O jogador pertence ao Shakthar Donetsk, da Ucrânia, e por isso tem seu futuro indefinido.



Recuperado, Marlon volta a ser uma opção para Fernando Diniz escalar a zaga do Fluminense. Além dele, o treinador conta com Felipe Melo, Antônio Carlos, Felipe Andrade e Thiago Santos. Manoel sofreu uma lesão na coxa direita, e Thiago Silva, contratado junto ao Chelsea, só poderá jogar em julho.