Thiago Silva vestiu a camisa do Fluminense, após autorização do Chelsea - Divulgação / Fluminense

Publicado 17/05/2024 22:08

celebrando os gols de Marcelo e Ganso na Rio - Reforço do Fluminense para o segundo semestre, Thiago Silva vibrou com a classificação do Tricolor às oitavas de final da Libertadores. Nas redes sociais, o zagueiro publicou vídeona vitória por 2 a 1 sobre o Cerro Porteño, na última quinta (16), no Maracanã.

Thiago Silva vibrou com vitória do Flu sobre o Cerro Porteño Reprodução "Essa direitinha já me deu muitas alegrias. Conhece pouco (de futebol), conhece pouco (de futebol). Estou chegando, Cabeludo!", disse Thiago no gol marcado por Marcelo.

"Que isso, Maestro? Cabeçada para o chão! É PH, rapaz", vibrou o zagueiro após Ganso balançar as redes.

Thiago Silva reforçará o Fluminense a partir do segundo semestre, podendo estar em campo pelo Campeonato Brasileiro e também nas oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil, caso o clube carioca avance de fase. Ele é aguardado na primeira quinzena de junho e estará liberado para estrear a partir do dia 10 de julho.



O zagueiro volta ao Fluminense após 15 anos e meio atuando no futebol europeu. Thiago defendeu Milan, PSG e Chelsea, conquistando títulos pelos três clubes. Neste período, o zagueiro fez parte do elenco da seleção brasileira que disputou as últimas quatro Copas do Mundo.



Pelo Fluminense, Thiago Silva atuou profissionalmente de 2006 a 2008. Ele foi campeão da Copa do Brasil em 2007, título que interrompeu uma sequência de 23 anos sem conquistas nacionais do Tricolor, e fez parte do elenco vice-campeão da Libertadores no ano seguinte. No total, pelo clube carioca, atuou em 146 jogos e fez 14 gols.