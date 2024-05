Taça da Copa do Brasil sub-17, conquistada pelo Fluminense - Mailson Santana / Fluminense

Taça da Copa do Brasil sub-17, conquistada pelo FluminenseMailson Santana / Fluminense

Publicado 17/05/2024 19:00

Rio - O Fluminense anunciou, na tarde desta sexta (17), que colocou a taça da Copa do Brasil sub-17 para exposição em seu museu, que fica na sede de Laranjeiras. O Tricolor venceu o torneio ao derrotar o São Paulo de virada, no ínicio deste mês, por 2 a 1 . Foi o primeiro título da competição na história do clube.

O troféu se encontra logo na entrada do espaço, posicionado na seção que exibe as principais conquistas das categorias de base masculina e feminina do Time de Guerreiros.

Lançado no dia 26 de fevereiro , o Museu Fluminense conta com ambientes temáticos e interativos para o público. O espaço, que foi totalmente remodelado, conta com o troféu da Libertadores exposto, além das demais taças conquistadas pelo Tricolor ao longo de toda sua história.

"O Fluminense é um clube que tem a história ligada à arte, cultura. Quando a gente idealizou o Museu, a gente buscou uma pessoa com essa sensibilidade, uma artista muito conceituada, que pudesse fazer algo não só de futebol, mas algo artístico. Para que o torcedor venha aqui e se emocione não só com as conquistas mas com a história do clube" contou o presidente do clube, Mário Bittencourt, no evento de lançamento.