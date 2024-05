Fluminense está perto de feito inédito na Libertadores - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 17/05/2024 09:31

Rio - Classificado em primeiro lugar do Grupo A, o Fluminense pode conseguir um feito inédito, caso não seja derrotado pelo Alianza Lima, no Maracanã, no próximo dia 29, pela Libertadores. O Tricolor pode terminar invicto uma fase de grupos pela primeira vez na história da competição.

O Tricolor está em sua décima participação e sofreu derrotas em todas as outras edições de fases de grupo em que esteve envolvido. Inclusive em 2008, quando foi vice-campeão, e no ano passado, quando conquistou o título pela primeira vez.

Em 1971 e 1985, o Fluminense não passou da fase de grupos. Na estreia foi derrotado pelo Deportivo Itália, da Venezuela, e pelo Palmeiras. Já nos anos 80, o clube carioca perdeu duas vezes para o Argentinos Juniors, campeão daquela edição, e também para o Ferro Carril, da Argentina.



Na campanha do vice-campeonato, apesar de ter feito a melhor campanha da fase de grupos, o Fluminense acabou derrotado pelo Arsenal, de Sarandí, por 2 a 0, na Argentina. No Rio, o Tricolor venceu os "hermanos" por 6 a 0 em partida memorável no Maracanã.

Em 2011, o Fluminense avançou em segundo lugar para as oitavas de final após perder para o Nacional e para o América do México, fora de casa, na fase de grupos. No ano seguinte, o Tricolor teve novamente a melhor campanha da fase de grupos, mas perdeu para o Boca Juniors, no Nilton Santos. Em 2013, o clube carioca foi derrotado pelo Grêmio, no Rio, mas avançou em primeiro lugar na sua chave.

Depois de oito anos ausente, o Fluminense voltou a disputar a Libertadores em 2021 e apesar de ter avançado em primeiro lugar, acabou perdendo para o Júnior Barranquilla, no Maracanã. No ano seguinte, o Tricolor foi eliminado na fase preliminar e acabou não participando de nenhuma chave do torneio.

No ano passado, quando conquistou a Libertadores pela primeira vez, o Fluminense perdeu para o River Plate, em Buenos Aires, e para o The Strongest, na Bolívia. Apesar disso, avançou em primeiro lugar do seu grupo, deslanchou no mata-mata, e faturou o título no Maracanã contra o Boca Juniors.

Na atual edição, o Fluminense conquistou três vitórias (duas contra o Colo-Colo e uma contra o Cerro Porteño), empatou com os paraguaios, em Assunção, e com o Alianza Lima, no Peru, e irá fechar sua participação contra a equipe peruana no Maracanã, no próximo dia 29.