Fluminense enfrentou o Cerro no Maracanã - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 17/05/2024 10:00 | Atualizado 17/05/2024 10:42

Rio - Atual campeão da Libertadores, o Fluminense garantiu a classificação para as oitavas de final e a liderança do grupo. O Tricolor venceu o Cerro Porteño, do Paraguai, por 2 a 1, nesta quinta-feira (16), no Maracanã, com gols de Marcelo e Ganso, e atingiu a marca de 13 jogos de invencibilidade. Assim, se aproximou de marcas históricas na competição continental.

O Fluminense tem a sexta maior sequência invicta da história da Libertadores. Palmeiras (2021-2022) e Atlético-MG (2019-2022) são os recordistas com 18 jogos de invencibilidade. Caso não seja derrotado pelo Alianza Lima, do Peru, no dia 29, no Maracanã, na última rodada, o Tricolor entra para o top 5, empatado com o Cruzeiro e os argentinos River Plate e Newell's Old Boys, com 14.

Maiores invencibilidades da história da Libertadores:

1º — Palmeiras (2021-2022) e Atlético-MG (2019-2022): 18 jogos

2º — Flamengo (2020-2021) e Sporting Cristal (1962-1969): 17 jogos

3º — Palmeiras (2023-2024) e Corinthians (2012-2013): 16 jogos

4º — América de Cali (1980-1983): 15 jogos

5º — River Plate (1977-1978 e 2018-2019), Newells Old Boys (1992) e Cruzeiro (1998-2004): 14 jogos

6º — Fluminense (2023-2024): 13 jogos

A última derrota do Fluminense na Libertadores aconteceu no dia 7 de junho de 2023, quando foi superado pelo River Plate por 2 a 0, no Monumental de Núñez, pela 5ª rodada da fase de grupos. Desde então, foram 13 jogos, oito vitórias e cinco empates. Na atual edição, o Tricolor está invicto na fase de grupos com três vitórias e dois empates em cinco partidas.

Com o Brasileirão paralisado em solidariedade ao Rio Grande do Sul, que tem sofrido com enchentes desde o início do mês, o Fluminense terá uma semana de descanso. O Tricolor volta a campo na próxima quarta-feira (22), às 19h (de Brasília), contra o Sampaio Corrêa-MA, no Maracanã, pela Copa do Brasil. No jogo de ida, o Time de Guerreiros venceu por 2 a 0 e, por isso, pode perder por até um gol de diferença.

Sequência invicta do Fluminense:

Fluminense 1 x 1 Sporting Cristal — Maracanã

Argentinos Juniors 1 x 1 Fluminense — Estádio Diego Armando Maradona

Fluminense 2 x 0 Argentinos Juniors — Maracanã

Fluminense 2 x 0 Olimpia — Maracanã

Olimpia 1 x 3 Fluminense — Defensores del Chaco

Fluminense 2 x 2 Internacional — Maracanã

Internacional 1 x 2 Fluminense — Beira-Rio

Boca Juniors 1 x 2 Fluminense — Maracanã

Alianza Lima 1 x 1 Fluminense — Estádio Alejandro Villanueva

Fluminense 2 x 1 Colo-Colo — Maracanã

Cerro Porteño 0 x 0 Fluminense — Estádio La Nueva Olla

Colo-Colo 0 x 1 Fluminense — Estádio Monumental David Arellano

Fluminense 2 x 1 Cerro Porteño — Maracanã