Thiago Silva vestiu a camisa do Fluminense, após autorização do ChelseaDivulgação / Fluminense

Publicado 28/05/2024 15:06

Rio - Thiago Silva já tem data e horário marcados para chegar ao Brasil. O zagueiro, de 39 anos, vai chegar no Rio de Janeiro no dia 6 de junho, às 10h (de Brasília), no Aeroporto do Galeão. A esposa do jogador, Belle Silva, revelou os detalhes através das redes sociais e pediu a presença dos tricolores no desembarque.

Após quase 16 anos, Thiago Silva retorna ao Fluminense. O zagueiro será apresentado no dia 7 de junho , às 19h30 (de Brasília), no Maracanã. A abertura dos portões está prevista para 18h. O evento será aberto ao público e terá show da banda Sorriso Maroto. Mais de 30 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente.

Thiago Silva assinará contrato até junho de 2026. Cria de Xerém, o zagueiro atuou com a armadura tricolor entre 2006 e 2008. Ele foi campeão da Copa do Brasil em 2007, título que interrompeu uma sequência de 23 anos sem conquistas nacionais do Tricolor, e fez parte do elenco vice-campeão da Libertadores no ano seguinte. No total, atuou em 146 jogos e fez 14 gols.