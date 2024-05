Visita de comitiva do Alianza Lima ao Fluminense em Xerém - Leonardo Brasil/FFC

Publicado 28/05/2024 22:09

Rio - Nesta terça-feira, 28, o Fluminense recebeu uma comitiva do Alianza Lima no Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras, em Xerém. O clube peruano prestou a visita para buscar informações sobre o trabalho desenvolvido na base tricolor.

"É sempre um prazer receber a visita de equipes preocupadas com o processo formativo de seus atletas, como o Alianza Lima, que está atualizando sua metodologia e reconhece a importância do Fluminense, no cenário sul-americano, na fomentação da categoria de base e no desenvolvimento de jovens talentos", disse o diretor-executivo de futebol de base do Fluminense, Antônio Garcia, ao site oficial do clube carioca.

"Hoje, pudemos mostrar um pouco da metodologia de trabalho do clube. Para nós, esse tipo de intercâmbio, de trocar experiências e tentar desenvolver novos projetos, é de extrema importância", completou.

Durante a visita, o Tricolor deu detalhes para a comitiva do Alianza Lima sobre os processos que regem a metodologia de trabalho nas divisões de base. Além disso, o Flu apresentou as instalações do Centro de Treinamento.

"Conhecemos há muitos anos o trabalho de base do Fluminense, que tem na equipe principal grande quantidade de jogadores formados em casa. Como o Alianza Lima-PER está em um processo de crescimento, precisando de informações, a possibilidade de vir a Xerém visitar suas instalações e aprender sobre sua metodologia de trabalho é muito valiosa para nós", afirmou contou Bruno Marioni, diretor de futebol do Alianza Lima.

"Estamos agradecidos ao clube por nos abrir as portas e apresentar esse departamento. O conhecimento que adquirimos aqui hoje, com a boa relação que construímos, será de grande importância para que façamos um projeto que, esperamos, seja tão exitoso como o do Fluminense", finalizou.