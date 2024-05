Jhon Arias - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 28/05/2024 15:20

Rio - Ídolo do Fluminense, John Arias, de 26 anos, será o único representante tricolor na Copa América, nos Estados Unidos. O colombiano irá encarar o Alianza Lima, nesta quarta-feira, Libertadores, e depois o Juventude, no próximo sábado, e viajar para defender a Colômbia. As partidas podem ser as últimas dele pelo Tricolor, porém, o atleta reforçou que está focado 100% no Flu e reforçou seu longo contrato com o clube das Laranjeiras.

"Sou um cara muito tranquilo quanto a isso. Tenho contrato até agosto de 2026. Não me deixo sair do foco facilmente. Meu foco principal está no Fluminense e na seleção. É por isso que eu trabalho. Foco minha energia nisso", disse em entrevista ao "GE".



Na partida contra o Sampaio Corrêa, Arias comemorou o seu gol colocando a bola debaixo da camisa em referência a chegada do seu filho. O colombiano reforçou o bom momento vivido dentro e fora de campo.

"É um momento importante para mim. Também tem a notícia de que vou ser pai, é um momento importante para mim, assim como na carreira. Estou desempenhando bem no clube e na seleção. É normal estarmos perto da janela e ser especulado em algum lugar. Mas nada tira meu foco. Tanto no clube quanto na seleção", finalizou.