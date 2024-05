Alexsander - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 28/05/2024 07:20 | Atualizado 28/05/2024 07:33

Rio - De volta ao time titular do Fluminense nas últimas partidas, o volante Alexsander, de 20 anos, pode deixar o clube carioca na janela de transferências do meio do ano. De acordo com informações do portal francês "Le 10 Sport", o Olympique de Marselle e o Monaco tem interesse em sua contratação.

Os dois clubes já fizeram contato com o Fluminense e uma proposta deverá chegar em breve. Segundo o portal, uma possível oferta seria na casa dos 10 milhões de euros (algo em torno de R$ 56 milhões). O site francês lembra que Lazio e Roma tiveram interesse no jovem na última janela.

Formado na base de Xerém, Alexsander se profissionalizou no fim de 2022. O jovem teve um excelente começo de 2023, sendo titular e peça fundamental no Fluminense. Em maio sofreu uma grave lesão e acabou não recuperando o mesmo nível naquela temporada.

Neste começo de ano, Alexsander era apontado como possível substituto de André, que poderia ser negociado como o futebol europeu. Porém, o camisa 7 acabou não sendo negociado. Alexsander seguiu no banco e sem conseguir ter o mesmo rendimento do primeiro semestre do ano passado. Em abril, o jovem foi afastado por indisciplina do elenco tricolor. Reintegrado alguns dias depois, o volante foi titular nas últimas três partidas do Fluminense no ano.