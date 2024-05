Fernando Diniz - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 27/05/2024 11:30 | Atualizado 27/05/2024 11:37

Rio - Na próxima quarta-feira, o Fluminense irá disputar sua última partida pela fase de grupos da Libertadores. Contra o Alianza Lima, no Maracanã, Fernando Diniz irá dirigir o Tricolor pela 19 vez na competição. O aproveitamento do técnico é de 66,6%.

Até o momento foram 10 vitórias, seis empates e apenas duas derrotas. No Maracanã, Diniz comandou a equipe carioca em nove partidas. O Tricolor obteve seis vitórias e três empates. No estádio, o aproveitamento do comandante é de 77,7%.



O Fluminense é líder do grupo A da competição e já está classificado em primeiro para as oitavas de final da Libertadores. Porém, o Tricolor quer a vitória para melhorar sua pontuação e ser um dos melhores líderes de chave da primeira fase, o que permite que o clube carioca possa decidir mais em casa na fase mata-mata da competição, caso vá avançando.



Alianza Lima, Colo-Colo e Cerro Porteño disputam a segunda vaga na chave. Os peruanos precisam vencer o Fluminense e torcer por um empate entre paraguaios e chilenos para conseguir a classificação para a oitavas de final da Libertadores.