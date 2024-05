Douglas Costa voltou a treinar com bola no Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense FC

Rio - O Fluminense se reapresentou neste domingo (26), no CT Carlos Castilho, e iniciou a preparação para o jogo contra o Alianza Lima, do Peru, na quarta-feira (29), pela Libertadores. A reapresentação ficou marcada pelo retorno de alguns jogadores lesionados.

O elenco tricolor ganhou três dias de folga após a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. Nomes como Douglas Costa, Marquinhos, Samuel Xavier e Manoel foram liberados para treinar em campo com o elenco, mas a presença na Libertadores ainda não é garantida. Eles serão reavaliados dia a dia.

Na última semana, o Fluminense teve o retorno de Marlon, Thiago Santos e Gabriel Pires. Sendo assim, o departamento médico do clube volta a esvaziar e, por enquanto, tem apenas dois nomes: o volante André e o centroavante Lelê — sendo este último fora da temporada com lesão no ligamento do joelho.

Atual campeão da Libertadores, o Fluminense já está classificado para as oitavas de final da competição. O Tricolor encara o Alianza Lima, do Peru, na próxima quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela última rodada da fase de grupos.