Comemoração de Jhon Arias, do FluminenseMarcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 26/05/2024 08:37

Rio - Oconseguiu a liberação da seleção da Colômbia para contar o atacante Jhon Arias contra o Alianza Lima, na próxima quarta (29), às 21h30, no Maracanã, pela Libertadores., e deveria se apresentar ao país na próxima segunda (27), entretanto, ele se apresentará mais tarde devido à partida importante do Fluminense. As informações foram inicialmente dadas pelo "ge".