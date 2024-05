Jhon Arias, do Fluminense, foi convocado pela Colômbia para a Copa América - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Jhon Arias, do Fluminense, foi convocado pela Colômbia para a Copa AméricaMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 23/05/2024 16:24

Rio - A seleção da Colômbia divulgou, na tarde desta quinta-feira (23), a lista provisória de jogadores convocados para a Copa América. Dentre os nomes, está o de Jhon Arias, do Fluminense , que desfalcará a equipe durante o período da competição.

A Copa América está marcada para acontecer entre os dias 20 de junho e 14 de julho. Antes disso, a Colômbia fará dois amistosos: contra os Estados Unidos, no dia 8 de junho; e contra a Bolívia, no 15 do mesmo mês. A apresentação do grupo para os jogos está marcada para a próxima segunda-feira (27).

Com isso, Jhon Arias pode desfalcar o Fluminense em 11 jogos na temporada. Confira abaixo quais são as partidas:

29/05 - Fluminense x Alianza Lima - Libertadores

01/06 - Fluminense x Juventude - Brasileirão

12/06 - Botafogo x Fluminense - Brasileirão

15/06 - Fluminense x Atlético-GO - Brasileirão

19/06 - Fluminense x Vitória - Brasileirão

22/06 - Grêmio x Fluminense - Brasileirão

26/06 - Fluminense x Internacional - Brasileirão

29/06 - Fortaleza x Fluminense - Brasileirão

03/07 - Criciúma x Fluminense - Brasileirão

06/07 - Fluminense x Athletico-PR - Brasileirão

10/07 - Cuiabá x Fluminense - Brasileirão

Além de Jhon Arias, outros cinco jogadores que atuam no futebol brasileiro foram convocados para a defender a Colômbia na Copa América. São eles: James Rodríguez (São Paulo); Rafael Borré (Internacional); Richard Ríos (Palmeiras); Santiago Arias (Bahia); e Sebastián Gomez (Coritiba).

A lista feita pelo treinador Néstor Lorenzo para os amistosos, entretanto, conta com 28 nomes. Como a Conmebol apenas permite 26 inscritos para a Copa América, o comandante terá que cortar dois jogadores para enviar a relação final para a competição.

Convocados da Colômbia para a disputa da Copa América:

GOLEIROS: Álvaro Montero (Millonarios-COL), David Ospina (Al-Nassr-KSA) e Camilo Vargas (Atlas-MEX).



DEFENSORES: Carlos Cuesta (Genk-BEL), Daniel Muñoz (Crystal Palace-ING), Davinson Sánchez (Galatasaray-TUR), Deiver Machado (Lens-FRA), Jhon Lucumí (Bologna-ITA), Johan Mojica (Osasuna-ESP), Santiago Arias (Bahia), Yerry Mina (Cagliari-ITA) e Yerson Mosquera (Villarreal-ESP)



MEIO-CAMPISTAS: James Rodríguez (São Paulo), Jefferson Lerma (Crystal Palace-ING), Jhon Arias (Fluminense), Jorge Carrascal (Dínamo de Moscou-RUS), Juan Fernando Quintero (Racing-ARG), Kevin Castaño (Krasnodar-RUS), Matheus Uribe (Al-Sadd-CAT), Richard Ríos (Palmeiras), Sebastián Gómez (Coritiba) e Yaser Asprilla (Watford-ING)



ATACANTES: Jhon Córdoba (Krasnodar-RUS), Jhon Durán (Aston Villa-ING), Luis Díaz (Liverpool-ING), Luis Sinisterra (Bournemouth-ING), Miguel Borja (River Plate-ARG) e Rafael Santos Borré (Internacional).