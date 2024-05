O zagueiro Thiago Silva assina contrato com o Fluminense até o fim de 2026 - Divulgação/Fluminense

Publicado 23/05/2024 16:03

a diretoria tricolor ainda não tem a previsão de quando o zagueiro de 39 anos, que O Fluminense aguarda pela chegada de Thiago Silva na primeira quinzena de junho e tinha a expectativa de que ele pudesse estrear contra o Palmeiras, no dia 14 de julho, no Maracanã. Entretanto, diante da mudança no calendário do Brasileirão com o adiamento de duas rodadas,, que assinou contrato até junho de 2026 , poderá atuar.

Leia mais: Fluminense renova com Fernando Diniz até o fim de 2025

Há a possibilidade de o Fluminense ter, no dia 14, um compromisso fora de casa, por exemplo.

Como a CBF decidiu retomar o Brasileirão com as rodadas adiadas , as datas dos jogos de junho e julho sofrerão modificações, que só devem ser confirmadas após a reunião extraordinária entre os 20 clubes da Série A, na segunda-feira (27).

"A gente ainda não sabe se (a estreia) vai ser contra o Palmeiras em razão do adiamento das rodadas. Pela leitura que eu fiz agora da decisão da diretoria de competições da CBF de manter a sequência das rodadas (do Brasileiro), não necessariamente vai ser no Fluminense x Palmeiras. O planejamento da estreia dele depende do Fernando (Diniz)", explicou o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt.



Ao encerrar a temporada europeia pelo Chelsea, Thiago Silva terá algumas semanas de férias antes de desembarcar no Rio. Como a segunda janela de transferências só abre no dia 10 de julho, o zagueiro só pode estrear depois dessa data e, por isso, terá cerca de um mês de treinos, que servirão como pré-temporada, até a reestreia pelo Tricolor.