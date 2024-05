Brasileirão será retomado nos dias 1 e 2 de junho com jogos da sétima rodada - Joilson Marconne / CBF

Publicado 21/05/2024 21:51 | Atualizado 21/05/2024 22:16

Rio - Em nota publicada nesta terça-feira (21), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) comunicou que a Série A do Campeonato Brasileiro será retomada no fim de semana dos dias 1 e 2 de junho, com jogos da sétima rodada adiados inicialmente por conta dos fatos que atingiram o estado do Rio Grande do Sul.

Com isso, mesmo com a reunião prevista para o dia 27 de maio no Conselho Técnico da entidade, os jogos foram seguintes das rodadas oito e nove foram remanejados para adaptação do calendário. Em um primeiro momento, o fim de semana em questão seria data base dos jogos da nona rodada, com os referentes à sétima e oitava a serem redefinidos.

A oitava rodada, de acordo com o calendário publicado, terá quatro jogos no dia 12 (quarta-feira), às 17h (de Brasília), mesmo dia do amistoso entre Brasil e Estados Unidos, e 13 (quinta-feira), com seis duelos divididos entre 19h, 20h e 21h30. A rodada em questão separa o clássico entre Botafogo e Fluminense, marcado para o dia 12.

A CBF reforçou que os jogos dos clubes do Rio Grande do Sul, Grêmio, Internacional e Juventude, adiados antes da paralisação da competição, serão remanejados para datas futuras e de acordo com disponibilidade de datas no calendário.

Veja as datas das rodadas 7 e 8 do Brasileirão:

7ª rodada



1º de junho (sábado)



16h - Grêmio x Bragantino (Couto Pereira, em Curitiba)

16h - Vitória x Atlético-GO

18h30 - Fluminense x Juventude

21h - Corinthians x Botafogo

2 de junho (domingo)



16h - Atlético-MG x Bahia

16h- Vasco x Flamengo

16h - Criciúma x Palmeiras

16h - São Paulo x Cruzeiro

18h30 - Fortaleza x Athletico-PR

8ª rodada

12 de junho (quarta)



17h - Botafogo x Fluminense

17h - Atlético-Go x Corinthians

17h - Juventude x Vitória

17h - Bragantino x Atlético-MG



13 de junho (quinta)



19h - Cruzeiro x Cuiabá

20h - Internacional x São Paulo (Heriberto Hulse, em Criciúma)

20h - Flamengo x Grêmio

20h Athletico-PR x Criciúma

21h30 - Bahia x Fortaleza

21h30 - Palmeiras x Vasco