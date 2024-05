Arena do Grêmio foi afetada com as enchentes no Rio Grande do Sul - Carlos Fabal / AFP

Arena do Grêmio foi afetada com as enchentes no Rio Grande do SulCarlos Fabal / AFP

Publicado 21/05/2024 20:00

Porto Alegre - Após fortes chuvas no Rio Grande do Sul e alagamento do gramado da Arena do Grêmio, o nível da água começou a baixar. No estádio do Tricolor Gaúcho, o banco de reservas foi parar no meio do campo.

Apesar de só uma parte do gramado estar aparente, na zona central, já é possível visualizar que a grama está escura, prejudicada pela lama que subiu junto ao Rio Guaíba.

As laterais do campo ainda estão cheias de água, assim como outras partes do estádio. No térreo, áreas como vestiários, estacionamento e almoxarifado ainda estão submersas.

O Grêmio não vai arcar com as despesas dos danos causados na Arena. Os custos para recuperar as estruturas serão da empresa que administra o estádio.

Centro de Treinamento do Grêmio

No CT Luiz Carvalho, que fica próximo à Arena, o nível da água também começou a baixar e o Grêmio já iniciou o processo de limpeza do local. Lá, a água cobriu apenas os gramados, já que o prédio do local fica elevado e não chegou e ser prejudicado pela enchente.

Se por um lado o Tricolor Gaúcho não precisará se preocupar com as despesas da Arena, por outro terá que gastar com a recuperação de seus três CTs (profissional, categorias de base e escolinhas) atingidos pela água.